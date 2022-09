ACTEOS : Résultats du premier Semestre 2022

Premier semestre 2022 :



Solide progression de l’activité sur toutes les activités et zones géographiques



Hausse de 17,7 % du chiffre d’affaires



Des résultats qui intègrent l’évolution du mix produits et les investissements nécessaires pour accompagner la croissance



Second semestre 2022 :



Accélération de la croissance en vue, avec une offre qui répond aux contraintes énergétiques et environnementales croissantes



Le Conseil d’administration de la société ACTEOS s’est réuni en date du 15 septembre 2022 afin de procéder à l’examen des comptes consolidés du premier semestre arrêtés au 30 juin 2022. Les procédures de revue limitée, réalisées par les commissaires aux comptes, sont effectuées.