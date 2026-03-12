ACTEOS : Résultats annuels 2025

Résultats 2025



Retour à un EBITDA positif



Retour à la rentabilité opérationnelle sur le second semestre



Priorités 2026 : Accélération de la dynamique sur les activités Software et confirmation de la rentabilité opérationnelle



Le Groupe Acteos, éditeur de progiciels d'optimisation des flux logistiques, publie ses comptes consolidés au titre de l’exercice 2025 arrêtés par le conseil d’administration qui s’est tenu le 12 mars 2026.



Croissance de 8% des revenus Software



Au titre de l’exercice 2025, le chiffre d’affaires d’ACTEOS ressort à 8,4 M€ contre près de 13,0 M€ sur la même période de 2024 (-35,3%). Cette évolution doit être appréciée au regard de l’impact de la sortie du périmètre de la filiale allemande suite à sa cession effective depuis le 1er décembre 2024. Sur un périmètre comparable excluant la contribution de l’Allemagne sur les 12 mois de l’exercice 2024, le repli de l’activité aurait été ramené à 8,9%, en lien direct avec la baisse anticipée des revenus issus de l’activité Mobilité sur un marché en transformation (nouveau modèle logistique des acteurs du e-commerce avec la réduction de ses points relais au bénéfice de lockers).



L’activité Software réalisée exclusivement en France affiche en revanche une solide progression de 8,0% à 6,3 M€ (74,6% du chiffre d’affaires total de l’année). Cette excellente performance bénéficie de la hausse du carnet de commandes.