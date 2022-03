ACTEOS : Résultats annuels 2021

Une activité impactée par les effets persistants de la crise sanitaire, une bonne résistance des activités Software



Sur l’exercice, le chiffre d’affaires total ressort à 13,0 M€ en repli de 18,9%.



Après un premier semestre stable qui bénéficiait encore de l’exécution de commandes importantes, le second semestre s’est inscrit en net repli, pénalisé par la faiblesse des investissements de donneurs d’ordre toujours attentistes face à la persistance de la crise sanitaire.



Cette situation a particulièrement pesé sur l’activité Mobilité en repli de plus de 46% sur l’année à 3,9 M€. Cette évolution intègre une base de comparaison particulièrement exigeante : ainsi en 2020 cette activité avait enregistré une progression de près de 30%.



Les performances ont été plus satisfaisantes sur l’activité Software, en croissance de 4,4% sur l’exercice à plus de 9 M€. Elle concentre sur l’exercice près de 70% de l’activité globale du Groupe contre 54% en 2020.

A compter de septembre 2021, une reprise de la dynamique commerciale a été observée. Celle-ci ne s’inscrit toutefois pas dans les performances de l’année, les cycles de décision et de négociation sur les nouveaux déploiements nécessitant plusieurs mois avant la signature et l’exécution effective des commandes.



A noter que les revenus récurrents représentent sur 2021 près de 50% du chiffre d’affaires total de la période.