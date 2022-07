ACTEOS : Chiffre d'affaires S1 2022

Nette progression du chiffre d’affaires au premier semestre 2022 : +17,7%

Croissance sur toutes les activités et zones géographiques

Excellente visibilité sur la croissance du second semestre



Au titre du premier semestre 2022, ACTEOS enregistre un chiffre d’affaires de 8,2 M€ en croissance de 17,7% par rapport à la même période de 2021. Toutes les activités et zones géographiques participent à cette forte croissance.

Excellente performance de l’activité Mobilité, bonne progression de l’activité Software

L’activité Mobilité affiche une excellente performance avec un chiffre d’affaires de près de 3,5 M€, en hausse de 33,2%. Comme attendu, après un exercice 2021 marqué par de nombreux reports de commandes et d’investissements chez les donneurs d’ordres du secteur logistique, l’activité enregistre une nette reprise sur le nouvel exercice. Cette tendance très favorable se prolongera sur la seconde partie de l’année.