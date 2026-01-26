ACTEOS : Chiffre d'Affaires 2025

Un repli du chiffre d’affaires, reflet de la cession des activités allemandes et de la transformation de l’activité Mobilité

Hausse de 9,5% de l’activité Software en France, moteur de la croissance future

Acteos, éditeur et intégrateur de logiciels dédiés aux métiers de la Supply Chain, publie son chiffre d’affaires consolidé au titre de l’exercice 2025.



EN K€ 2025 2024 (2) Variation

1er semestre 4 139 5 221 -20,7%

Acteos France 2ème semestre (1) 4 303 4 042 +6,5%

Cumul Annuel 8 442 9 263 -8,9%



1er semestre 0 2 150 -100%

Acteos Allemagne 2ème semestre (1) 0 1 633 -100%

Cumul Annuel 0 3 783 -100%

1er semestre 4 139 7 371 -43,8%



2ème semestre (1) 4 303 5 675 -24,2%

Acteos TOTAL  dont Mobilité 2ème semestre 1 178 1 689 -30,3%

 dont Software 2ème semestre 3 125 3 986 -21,6%

Cumul Total Annuel 8 442 13 046 -35,3%

(1) Chiffres non audités par les commissaires aux comptes à la date de publication du présent communiqué

(2) France + Allemagne (11 mois d’activité)



EN K€ 2025(1) 2024 (2) Variation

France 6 304 5 759 +9,5%

Software Allemagne 0 2 938 NA

Cumul Annuel 6 304 8 697 -27,5%

France 2 138 3 504 -39,0%

Mobilité Allemagne 0 845 NA

Cumul Annuel 2 138 4 349 -50,8%

Cumul Total Annuel 8 442 13 046 -35,3%

(1) Chiffres non audités par les commissaires aux comptes à la date de publication du présent communiqué

(2) France + Allemagne (11 mois d’activité)