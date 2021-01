ACTEOS : Chiffre d'affaires 2020

Croissance à deux chiffres de l'activité en France et en Allemagne



Malgré les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de COVID qui ont fortement perturbées l'exercice, le Groupe a su maintenir une croissance organique significative de son chiffre d'affaires en 2020. Celui-ci ressort ainsi à près de 16 M€, en hausse de 12,5%. Avec ce niveau d'activité historique, ACTEOS affiche son cinquième exercice consécutif de croissance (avec une progression annuelle moyenne de 8,0%), confirmant le repositionnement opéré avec succès par le Groupe.



La forte dynamique enregistrée au niveau de l'activité Mobilité (+28,1% à 7,3 M€), portée par le contexte favorable à la percée du e-commerce, a été au cœur de la solide performance de l'année. La croissance a logiquement été plus limitée sur l'activité Software (+1,9% à 8,6 M€), pénalisée en particulier en France par la première vague de confinement qui s'est traduite par des interruptions immédiates et temporaires de projets en cours d'installation et un ralentissement des prises de décisions sur les affaires en discussion.



La France comme l'Allemagne ont contribué à la croissance de l'exercice.