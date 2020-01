ACTEOS : Chiffre d'affaires 2019

Croissance en France et en Allemagne

Forte appréciation du mix produits au bénéfice des activités Software



Pour la quatrième année consécutive, l'activité du Groupe connait une évolution positive avec un chiffre d'affaires 2019 de 14,2 M€ en hausse de 4,3%. Depuis 2015, la croissance cumulée ressort à 30,3%.



Après un premier semestre en retrait de 13,4%, le second semestre affiche une progression de 25,1%. Cette évolution est parfaitement en ligne avec les attentes. En France, la forte dynamique de prise de commandes sur l'ensemble de l'activité Software et l'enrichissement du portefeuille clients avec de nouvelles références positionnées sur des secteurs diversifiés ont porté le redressement. En Allemagne, la croissance est également au rendez-vous avec là encore, une accélération des prises de commandes Software.



Ces bonnes performances récompensent l'ensemble des investissements opérés ces dernières années, aussi bien d'un point de vue R&D que commercial et marketing.



Elles se traduisent par une évolution très favorable du mix produit qui participera à l'amélioration des résultats de l'exercice. Ainsi, la contribution des revenus Software à l'activité totale passe de 52,1% en 2018 à 59,7% en 2019.