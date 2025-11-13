ACS et BlackRock s'apprêtent à conclure un accord de 27 milliards de dollars sur les centres de données, selon un rapport

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute BlackRock qui refuse de commenter au paragraphe 3)

Le groupe espagnol ACS

ACS.MC est sur le point de conclure un partenariat de 23 milliards d'euros (26,8 milliards de dollars) avec Global Infrastructure Partners BLK.N de BlackRock pour développer des centres de données, a rapporté jeudi le journal Expansion, citant des sources de marché anonymes.

En vertu de cet accord, le gestionnaire d'actifs américain GIP devrait prendre une participation de 50 % dans l'unité ACS Digital & Energy, selon Expansion, consistant en 5 milliards d'euros de capitaux propres - qui seront apportés progressivement - et 18 milliards d'euros de dette.

ACS et BlackRock ont refusé de commenter, tandis que GIPn'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Le rapport intervient alors que l'augmentation de la demande en informatique d'IA et la capacité d'alimentation limitée poussent les valorisations de l'infrastructure numérique à des niveaux record.

ACS avait pour objectif que son activité de centres de données atteigne une valorisation comprise entre 3 et 5 milliards d'euros d'ici 2030. Le partenariat annoncé avec GIP lui donnerait un prix situé dans la partie supérieure de cette fourchette.

L'entreprise de construction espagnole devrait mettre à jour sa stratégie en matière de centres de données lors d'une journée des investisseurs qui se tiendra vendredi.

Le GIP, qui gère plus de 180 milliards de dollars d'actifs dans le monde, a participé le mois dernier à l'acquisition pour 40 milliards de dollars de la société américaine de centres de données Aligned , aux côtés de Microsoft et de Nvidia.

Selon les estimations de Morgan Stanley, les grandes entreprises technologiques sont en passe de dépenser 400 milliards de dollars en infrastructures d'IA cette année.

(1 dollar = 0,8575 euro)