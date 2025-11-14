ACS et BlackRock lancent une coentreprise de centres de données d'une valeur de 2 milliards d'euros

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise espagnole ACS

ACS.MC et Global Infrastructure Partners BLK.N de BlackRock ont créé une coentreprise pour développer un portefeuille initial de centres de données d'une capacité de 1,7 gigawatt et d'une valeur de 2 milliards d'euros (2,33 milliards de dollars), a déclaré l'entreprise espagnole vendredi.

Les deux sociétés détiendront une participation de 50 % dans la coentreprise, a déclaré ACS. La transaction permettra à ACS de réaliser une plus-value de 100 millions d'euros.

La nouvelle plateforme de développement inclura le portefeuille existant d'actifs de centres de données qu'ACS développe à travers l'Europe, les États-Unis et l'Australie après avoir récemment mis l'accent sur la construction d'infrastructures pour répondre à la demande croissante en matière d'IA et de cloud computing.

ACS a déclaré qu'elle examinait également un pipeline de projets potentiels dépassant 11 GW à travers l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique qui feront partie de la coentreprise.

Selon les termes de l'accord, les partenaires investiront environ 1 milliard d'euros, plus un paiement initial variable pouvant aller jusqu'à 1 milliard d'euros en fonction d'une série d'étapes liées à la commercialisation des projets.

Un paiement conditionnel supplémentaire pouvant aller jusqu'à 200 millions d'euros pourrait également être obtenu à partir de projets en cours d'analyse, a déclaré ACS.

ACS a déclaré avoir construit plus de 5,5 GW de capacité de centres de données.

Cette nouvelle intervient après que le journal Expansion a rapporté jeudi que les entreprises étaient sur le point de parvenir à un accord à ce sujet.

Selon Expansion, l'accord de partenariat pourrait s'élever à 23 milliards d'euros, dont 5 milliards d'euros de capitaux propres à apporter progressivement et 18 milliards d'euros de dettes.

(1 dollar = 0,8575 euro)