Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ACS: en léger recul, un broker dégrade son conseil information fournie par Cercle Finance • 13/07/2023 à 17:16









(CercleFinance.com) - ACS (Actividades de Construcción y Servicios) cède un peu moins de 1% à Madrid, notamment pénalisé par une analyse d'UBS qui dégrade sa recommandation sur le titre de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 31 à 30,4 euros, un niveau à peu près en ligne avec le cours de l'action du groupe de construction espagnol.



'ACS a connu une solide performance' reconnait le broker dans sa note de recherche, tout en constatant maintenant 'un potentiel de hausse limité et quelques vents contraires affectant la génération de free cash-flow'.





Valeurs associées ACS Sibe -0.50%