Acquisition stratégique par le groupe Berkem de Biopress, producteur français d’huiles et de protéines 100% végétales

Pour recevoir toute l'information financière de Groupe Berkem en temps réel, faites-en la demande par mail à berkem@newcap.eu



• Augmentation des capacités d’extraction et de traitement des végétaux de Groupe Berkem portées à plus de 8 000 tonnes par an

• Filiale assurant un sourcing local en matières premières végétales sécurisant davantage la chaîne de valeur du Groupe

• Renforcement des solutions du Groupe à destination de ses nombreux marchés (Compléments nutritionnels, Cosmétique, Peintures et vernis, etc.)

• Accès à de nouveaux marchés considérables tels que l’agroalimentaire



Groupe Berkem, acteur de référence de la chimie du végétal (code ISIN : FR00140069V2 – mnémonique : ALKEM), annonce aujourd’hui la réalisation de l’acquisition de Biopress, producteur français d’huiles et de protéines végétales 100% naturelles.