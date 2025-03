Acquisition par le management de Spartoo de l’intégralité de la participation détenue par Highland Capital Partners

Grenoble, France, le 7 mars 2025 – 18h00 CET - Spartoo (code ISIN : FR00140043Y1 – mnémonique : ALSPT), un des leaders de la vente d’articles de mode en ligne en Europe, annonce aujourd’hui le rachat à Highland Capital Partners de 2 867 401 actions par le Management du Groupe1.



Boris Saragaglia, co-fondateur et Président-Directeur Général de Spartoo, déclare : « Je tenais à remercier Highland Capital Partners, un actionnaire historique de long terme, pour son accompagnement et sa présence au capital de Spartoo depuis plus de 15 ans. Highland Capital Partners et son équipe représentée par Fergal Mullen ont contribué pleinement au développement de Spartoo. Cette opération renforce la position du Management de Spartoo au sein de son actionnariat et démontre toute sa confiance dans le projet d’entreprise. »



Fergal Mullen, associé chez Highland Capital Partners, ajoute : « Nous sommes heureux d'avoir pu nouer un partenariat solide avec Boris et ses cofondateurs. Nous avons toujours accordé la plus grande importance aux fondateurs et nous sommes heureux que l'équipe renforce sa participation après cette opération. »



