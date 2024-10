Acquisition du groupe Prium

Freelance.com (Euronext Growth Paris – FR0004187367 – ALFRE) annonce la réalisation de l’acquisition de 100% des titres du groupe Prium, acteur de portage salarial français créé en 2012 et ayant réalisé 56 M€ de chiffre d’affaires en 2023.



Positionné au cœur de la transformation du marché du travail, Freelance.com est leader européen des solutions Talent as a Service (TAAS), pour connecter les grandes entreprises et leurs talents externes. Le groupe propose une gamme complète de services : sourcing d’expertise, pilotage de projets, portage commercial, portage salarial et gestion de la conformité.