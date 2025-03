ACQUISITION DE LA SOCIETE PRONIS LOISIRS - Vaziva renforce son offre de services dédiée aux CSE

Vaziva annonce l’acquisition de Pronis Loisirs, spécialiste des solutions digitales pour les comités sociaux et économiques (CSE). Cette opération stratégique permet à Vaziva d’élargir son offre avec une gamme complète de services intégrés, incluant gestion, comptabilité et billetterie en ligne. Avec ce rapprochement, le groupe atteindra environ 70 collaborateurs et prévoit un chiffre d’affaires additionnel de 7,5 M€ sur 18 mois, visant un marché annuel de plus de 30 M€. L’intégration des expertises des deux entreprises permettra d’offrir aux CSE une solution unique, optimisant la gestion et les avantages salariés.