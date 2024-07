Acquisition de la société Compteur-energie.com

Le 4 juillet 2024, la société Thermador Groupe a signé le protocole d’accord pour l’acquisition de 100% des titres des sociétés Compteur-energie.com dont le siège social est situé au Plessis-Belleville, OTMetric dont le siège social est situé à Tremblay-en-France, et MyMeterInfo dont le siège social est situé à Saint-Quentin-Fallavier, pour un montant total de 3,485M€, payé comptant et sur fonds propres. Le transfert des fonds et la finalisation de cette opération sont programmés le 31 juillet 2024.



Un complément de prix de 200 k€ sera versé au plus tard le 30 avril 2029 dans le cas où le bénéfice avant intérêts et impôts moyen 2024-2028 des sociétés serait supérieur ou égal à 517 k€.