Acquisition de l’Agence Unique confirmée

Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, confirme la finalisation de l’acquisition de 76% du capital de la société l’Agence Unique, spécialisée dans le recrutement de talents dans l’Évènementiel, la Culture et les Entreprises. Cette prise de participation majoritaire va permettre au Groupe de compléter et diversifier son offre de services auprès de ses clients et d’initier de nouveaux secteurs porteurs.



L’Agence Unique a la particularité de proposer à ses clients une gestion RH complète de leurs évènements, recrutement des talents qui participent à l’évènement (montage, technique, accueil, animation, restauration…) et gestion des aspects administratifs de ces derniers.



Avec un portefeuille de plus de 7 300 talents et un large réseau d’institutions et d’entreprises, l’Agence enregistre depuis sa création une croissance rentable et s’est développée uniquement sur le bouche à oreille pour s’approcher du million d’euros de chiffre d’affaires avant l’arrivée de la pandémie.