Acquisition au Royaume-Uni pour Remake

(AOF) - Remake a poursuivi son expansion Outre-Manche avec le rachat, auprès de Knight Property Group PLC, d’un centre de formation et d’activité à Aberdeen pour le compte de sa SCPI Remake Live. Le montant total de la transaction s’élève à 16,9 millions d’euros, avec un rendement net à l’acquisition de 8,1 % (droit inclus). Le bail affiche une durée résiduelle de 16 ans. L’actif est situé au sein du Kirkhill Commercial Park, au cœur de la zone industrielle la plus dynamique d’Aberdeen, la troisième ville d’Écosse, et proche de l’aéroport international.

Cet immeuble, dont la construction remonte à 2010, est destiné à un usage de bureaux et abrite un centre de formation de pointe axé sur les secteurs de l'énergie et autres industries critiques en matière de sécurité. Il ne dispose que d'un seul occupant, la société 3T Energy Group, qui y a réalisé des investissements significatifs, témoignant ainsi de son engagement à long terme.

Pour Julien Lamy, directeur des Investissements de Remake, " cette acquisition illustre parfaitement notre stratégie d'investissement ciblant des actifs bien positionnés et générateurs de revenus certains à long termes ". Le rendement net de cet actif est actuellement de 8,11 % et il sera augmenté à 9,41 % dès 2026 par le déclenchement d'un des paliers de loyer.