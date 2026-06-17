Acomo se renforce en Espagne

La société dédiée aux ingrédients alimentaires d'origine végétale et diversifiés a signé un accord portant sur l'acquisition de 100% du producteur d'agrumes biologiques espagnol Citromil S.L.

Cette opération doit permettre à la société cotée sur Euronext Amsterdam de renforcer son segment Ingrédients Biologiques et d'étendre ses capacités d'approvisionnement et de transformation d'agrumes.

Fondée en 1991 par la famille Vilaplana Pérez, Citromil et ses installations sont situées dans la région de Murcie en Espagne, où l'entreprise transforme les agrumes les plus importants : le citron, la mandarine, la clémentine, l'orange, le pamplemousse rose et le citron vert. L'entreprise est active dans la production de jus directs (NFC) et concentrés, d'huiles essentielles et d'autres produits transformés dérivés des agrumes.