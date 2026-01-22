 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ACM Research resserre ses prévisions de chiffre d'affaires ; les actions chutent
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 18:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions du fabricant d'équipements de semi-conducteurs ACM Research ACMR.O en baisse de 1,95 % à 52,40 $

** La société resserre ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2025 entre 885 et 900 millions de dollars, contre 906,5 millions de dollars selon les prévisions de la Bourse

** Les prévisions de chiffre d'affaires d'ACMR pour 2025 étaient précédemment comprises entre 875 et 925 millions de dollars

** La société prévoit un chiffre d'affaires de 1,08 à 1,18 milliard de dollars pour 2026, supérieur aux estimations des analystes de 1,06 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** La croissance du chiffre d'affaires devrait être plus élevée en 2026 grâce à des investissements sains dans la capacité de production et à des gains provenant de produits plus récents

** L'action ACMR a plus que doublé en 2025

Valeurs associées

ACM RESEARCH-A
52,1400 USD NASDAQ -2,45%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank