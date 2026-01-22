ACM Research resserre ses prévisions de chiffre d'affaires ; les actions chutent

22 janvier - ** Les actions du fabricant d'équipements de semi-conducteurs ACM Research ACMR.O en baisse de 1,95 % à 52,40 $

** La société resserre ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2025 entre 885 et 900 millions de dollars, contre 906,5 millions de dollars selon les prévisions de la Bourse

** Les prévisions de chiffre d'affaires d'ACMR pour 2025 étaient précédemment comprises entre 875 et 925 millions de dollars

** La société prévoit un chiffre d'affaires de 1,08 à 1,18 milliard de dollars pour 2026, supérieur aux estimations des analystes de 1,06 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** La croissance du chiffre d'affaires devrait être plus élevée en 2026 grâce à des investissements sains dans la capacité de production et à des gains provenant de produits plus récents

** L'action ACMR a plus que doublé en 2025