ACM Research augmente ; Reuters rapporte qu'Intel a testé des outils de fabrication de puces de l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 décembre - ** Les actions du fabricant d'équipements de semi-conducteurs ACM Research ACMR.O augmentent de 3,18 % à 41,26 $ avant le marché

** Intel INTC.O a testé les outils de fabrication de puces d'ACMR, selon Reuters

** Les outils ont été évalués pour être utilisés dans le processus avancé de fabrication de puces d'Intel, selon le rapport

** ACMR a des unités sanctionnées par les États-Unis en raison de liens présumés avec l'armée chinoise

** ACMR affirme que les opérations américaines sont isolées de l'unité de Shanghai et nie poser un risque pour la sécurité nationale

** L'action a plus que doublé depuis le début de l'année, à la dernière clôture