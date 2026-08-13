Ackman dévoile six nouveaux investissements, dont Netflix, Visa et Mastercard, dans la plus importante refonte de son portefeuille depuis des années

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* Parmi les nouvelles participations figurent également Alcon, Intercontinental Exchange et S&P Global

* M. Ackman précise que ces actions ont été acquises à partir du deuxième trimestre pour le compte de fonds tels que Pershing Square USA

* Il estime que ces nouvelles acquisitions devraient connaître une forte croissance

par Svea Herbst-Bayliss

Bill Ackman a dévoilé six nouvelles positions, parmi lesquelles Netflix NFLX.O , Visa V.N et Mastercard MA.N , marquant ainsi la plus importante refonte de son portefeuille depuis des années.

M. Ackman a déclaré jeudi avoir acquis des actions dès le deuxième trimestre, qui seront détenues dans ses fonds d’investissement, notamment son tout dernier fonds, Pershing Square USA PSUS.K , coté à la Bourse de New York depuis avril. Outre Netflix, dont Ackman avait brièvement détenu des actions en 2022 avant de les revendre à perte , ses fonds investissent également dans le laboratoire ophtalmologique Alcon

ALC.N , l’opérateur boursier Intercontinental Exchange ICE.N et le fournisseur de données financières S&P Global SPGI.N .

M. Ackman a déclaré qu’il estimait que les bénéfices de ces entreprises étaient sur le point de connaître une forte croissance, ce qu’il considère comme le principal moteur de la valeur d’un investissement à long terme. M. Ackman, dont les choix d’actions sont suivis de près par les investisseurs professionnels et ses 2,7 millions d’abonnés sur la plateforme de réseaux sociaux X, a ajouté cette année Microsoft à son portefeuille après la chute du cours de l’action suite à la publication de ses résultats, estimant que le géant du logiciel rebondirait lorsque les investisseurs reconnaîtraient ses investissements dans l’intelligence artificielle. Microsoft s’est depuis redressé, en partie grâce à des gains exceptionnels à la suite de la publication de son dernier rapport financier .

DÉFIS RÉCENTS

Ces nouveaux ajouts marquent la plus grande refonte depuis des années du portefeuille d’Ackman, qui ne détient traditionnellement pas plus d’une douzaine de sociétés.

Les fonds d’Ackman ont affiché de solides performances sur le long terme, mais ont récemment rencontré des difficultés. En juillet, Pershing Square USA affichait une baisse de 3,5 % depuis le début de l’année et Pershing Square Holdings PSHP.L , cotée à Londres, reculait de 9,2 %, contre une hausse de 13 % pour l’indice S&P 500 .SPX .

Outre Microsoft, le portefeuille d’Ackman comprend notamment Uber Technologies, Meta Platforms, Amazon.com, Fannie Mae et Freddie Mac.

Ackman devrait aborder ces investissements lors d’une conférence téléphonique avec les analystes prévue plus tard dans la journée de jeudi.

Vendredi, ces nouveaux titres devraient apparaître dans les déclarations 13-F, que la Securities and Exchange Commission (SEC) impose aux gestionnaires de fonds détenant des participations dans des sociétés américaines à la fin du trimestre précédent. Ces rapports sont suivis de près par les investisseurs, qui y cherchent des indices sur les tendances.

Cette année a été bien remplie pour Ackman. Le gestionnaire de fonds a introduit en bourse à la Bourse de New York à la fois son hedge fund et son nouveau fonds de sélection de titres, Pershing Square USA; il s’est désengagé de sa position estimée à 1,5 milliard de dollars dans Universal Music Group après que la société, qui représente Taylor Swift et Bad Bunny, eut rejeté son offre publique d’achat de 65 milliards de dollars; et il a fêté ses 60 ans.

Alors qu’Ackman a débuté comme l’un des activistes les plus volubiles de Wall Street, faisant pression pour améliorer les performances d’entreprises allant de Canadian Pacific Railway à Chipotle Mexican Grill, il préfère être considéré comme un investisseur « value » qui a de bonnes idées que les équipes de direction des entreprises souhaitent entendre.

Il y a quatre ans, Ackman avait déclaré qu’il mettait fin à ses tactiques tapageuses pour adopter une approche plus discrète, caractérisée par des interactions cordiales avec les équipes de direction.