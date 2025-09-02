Ackermans & van Haaren investit dans Venturi Fund II
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 09:27
Avec des engagements à hauteur de 150 MUSD à l'issue de sa première clôture, ce fonds ciblera des secteurs à forte croissance tels que la vente au détail, l'éducation, la beauté et les biens de grande consommation, avec des investissements initiaux compris entre 15 et 40 MUSD.
Conformément à sa philosophie d'actionnaire actif, et en tant qu'investisseur de premier plan, Ackermans & van Haaren sera représenté au sein du general partner, du comité d'investissement et du conseil de gouvernance de Venturi Fund II.
Le conglomérat belge, présent dans des secteurs allant du dragage (DEME) à la banque privée (Delen Private Bank), a participé en tant qu'investisseur principal, par un engagement de 20 MUSD, au premier fonds de Venturi Partners qui a été clôturé en 2022 avec 180 MUSD.
Valeurs associées
|222,8000 EUR
|Euronext Bruxelles
|-1,15%
