Ackermans & van Haaren investit dans Venturi Fund II
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 09:27

(Zonebourse.com) - Ackermans & van Haaren annonce s'être engagé à hauteur de 20 millions de dollars américains dans Venturi Fund II, le deuxième fonds de Venturi Partners, gestionnaire de fonds basé à Singapour et spécialisé dans le secteur de la consommation en Inde et Asie du Sud-Est.

Avec des engagements à hauteur de 150 MUSD à l'issue de sa première clôture, ce fonds ciblera des secteurs à forte croissance tels que la vente au détail, l'éducation, la beauté et les biens de grande consommation, avec des investissements initiaux compris entre 15 et 40 MUSD.

Conformément à sa philosophie d'actionnaire actif, et en tant qu'investisseur de premier plan, Ackermans & van Haaren sera représenté au sein du general partner, du comité d'investissement et du conseil de gouvernance de Venturi Fund II.

Le conglomérat belge, présent dans des secteurs allant du dragage (DEME) à la banque privée (Delen Private Bank), a participé en tant qu'investisseur principal, par un engagement de 20 MUSD, au premier fonds de Venturi Partners qui a été clôturé en 2022 avec 180 MUSD.

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

