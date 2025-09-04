 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 720,74
+0,01%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ackermans & van Haaren investit dans MRM Health
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 13:12

(Zonebourse.com) - Ackermans & van Haaren (AvH) indique soutenir le tour de financement de Série B totalisant 55 millions d'euros de MRM Health, une société biopharmaceutique spécialisée dans les thérapeutiques basées sur le microbiome pour les maladies inflammatoires et l'immuno-oncologie.

Les fonds levés permettront à MRM Health de finaliser un essai clinique de phase 2b pour MH002 chez des patients atteints de rectocolite hémorragique légère à modérée, les données cliniques de phase 2a ayant démontré un profil de sécurité et une efficacité initiale positives.

Pour AvH, ce tour de financement de Série B comprend un investissement supplémentaire de 3 MEUR, ce qui porte l'investissement total du conglomérat belge dans MRM Health à 10,8 MEUR et sa participation entièrement diluée à 14,1% (contre 15,5%).

Le tour, mené par le groupe pharmaceutique français Biocodex, a bénéficié d'une forte participation de l'investisseur allemand ATHOS et du nouvel investisseur BNP Paribas Fortis Private Equity, aux côtés des investisseurs existants (en plus d'AvH) SFPIM, OMX, Qbic II et VIB.

Valeurs associées

ACKERMANS V HAARE
222,4000 EUR Euronext Bruxelles +0,45%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • eurotunnel (Crédit: / Getlink)
    JPMorgan dégrade sa recommandation sur Getlink, ramenée à 'neutre'
    information fournie par Cercle Finance 04.09.2025 13:56 

    (Zonebourse.com) - JPMorgan a dégradé jeudi sa recommandation sur le titre Getlink de 'surpondérer' à 'neutre', avec un objectif de cours ramené de 18 à 15 euros, expliquant s'inquiéter de l'effet de la remontée des rendements obligataires en Europe et du ralentissement ... Lire la suite

  • Une maison détruite, au lendemain d'un tremblement de terre dans le district de Dara-i-Nur, dans la province de Nangarhar, le 3 septembre 2025 en Afghanistan ( AFP / - )
    Le bilan du séisme en Afghanistan bondit à plus de 2.200 morts
    information fournie par AFP 04.09.2025 13:48 

    Le séisme de magnitude 6 qui a frappé dimanche soir l'Afghanistan a fait plus de 2.200 morts, selon le bilan actualisé jeudi par les autorités talibanes qui fait de loin de ce tremblement de terre le plus meurtrier de l'histoire récente du pays. Dans les villages ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Suisse: le taux de chômage monte légèrement à 2,8% en août
    information fournie par Boursorama avec AFP 04.09.2025 13:46 

    Le taux de chômage en Suisse s'est légèrement accru en août, grimpant à 2,8% (contre 2,7% en juillet), a annoncé jeudi le ministère de l'économie, à l'heure où le pays alpin s'inquiète des répercussions des droits de douane américains sur l'emploi. Fin août, 132.105 ... Lire la suite

  • Un F-22 de l'USAF (Crédit: Mikaela Smith / US Air Force)
    Lockheed Martin remporte un contrat majeur pour des PAC-3 MSE
    information fournie par Cercle Finance 04.09.2025 13:45 

    (Zonebourse.com) - Lockheed Martin a annoncé mercredi soir s'être vu octroyer un contrat de 9,8 milliards de dollars par l'Armée américaine, pour la production de 1970 intercepteurs Patriot Advanced Capability - 3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) et du matériel ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank