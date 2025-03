Acier et aluminium: Bruxelles réplique aux droits de douane américains

(AOF) - La Commission européenne annonce avoir lancé des contre-mesures "rapides et proportionnées" sur les importations américaines dans l'UE, en réponse à l'imposition de nouveaux droits de douane américains "injustifiés" sur les importations d'acier et d'aluminium de l'UE. Bruxelles "regrette" la décision américaine d'imposer de tels droits de douane, les considérant "perturbateurs pour le commerce transatlantique et préjudiciables aux entreprises et aux consommateurs, entraînant souvent une hausse des prix".

Premièrement, la Commission laissera expirer le 1er avril la suspension des contre-mesures existantes de 2018 et 2020 contre les États-Unis. Deuxièmement, en réponse aux nouveaux droits de douane américains affectant plus de 18 milliards d'euros d'exportations de l'UE, la Commission proposera un ensemble de nouvelles contre-mesures sur les exportations américaines. Ces mesures entreront en vigueur d'ici la mi-avril, après consultation des États membres et des parties prenantes.

Au total, ces contre-mesures pourraient donc s'appliquer aux exportations de biens américains pour un montant maximal de 26 milliards d'euros, "soit la même portée économique que les droits de douane américains".

Les produits cibles proposés sont des produits industriels comme les produits en acier et en aluminium, les textiles, la maroquinerie, les appareils électroménagers, les outils ménagers, les plastiques et les produits du bois. Ce sont aussi des produits agricoles comme la volaille, le bœuf, certains produits de la mer, les noix, les œufs, les produits laitiers, le sucre et les légumes.

" Les droits de douane supplémentaires imposés par les États-Unis sur l'acier et l'aluminium sont une situation perdante pour les deux côtés de l'Atlantique ", a déclaré le directeur général de l'organisation patronale européenne BusinessEurope, Markus J. Beyrer. " La priorité absolue de l'UE est de préserver ses intérêts, avec pour objectif ultime de trouver une solution négociée ". Il juge " également essentiel que l'UE diversifie ses marchés d'importation et d'exportation afin d'atténuer les risques et de renforcer sa résilience ", et " les accords avec le Mercosur et le Mexique en sont de bons exemples ".