Achetez des sociétés à «pouvoir de prix»

Air Liquide parvient à améliorer sa marge opérationnelle dans le contexte actuel car le spécialiste des gaz industriels peut se permettre de transférer dans ses prix l'augmentation forte des coût de l'énergie. (© Air Liquide

Le niveau d'inflation atteint en Europe et aux États-Unis est inédit depuis le début des années quatre-vingt. Dans ce contexte, donnez la priorité aux entreprise qui parviennent à répercuter les hausses des coûts sur leurs clients.

Comme souvent depuis le début de l'année, l'inflation américaine publiée le 12 mai dernier a encore dépassé les anticipations, à 8,3% sur les douze mois passés (le consensus des économistes prévoyait 8,1%). Mais c'est seulement la troisième fois depuis trente ans que la hausse des prix touche à la fois l'énergie, les biens et les services.

Ces pressions inflationnistes partout dans le monde ont mis le «pouvoir de prix» (pricing power) au cœur de la décision d'investissement: avant d'acheter une action, les professionnels s'interrogent sur la capacité de l'entreprise à répercuter sur ses clients la hausse des coûts de nombreux intrants (énergie, matières premières, salaires, transport, taux d'emprunt, etc.). Ce critère de choix se retrouve chez la plupart des gérants que nous avons interrogés.

Les sociétés les mieux armées

Pour identifier les sociétés au meilleur pouvoir de prix, les stratèges d'UBS ont tenu compte de leur exposition au salariat, de leur structure de coûts, de leur marge de profits, de la tendance tarifaire dans le secteur et de la chaîne d'approvisionnement. L'alimentation, les biens d'équipements et le transport ont la plus forte exposition à la hausse des matières premières. La distribution et les services aux consommateurs sont les activités les plus sensibles à l'évolution des salaires.

Plus largement, une hausse de 1% des salaires en