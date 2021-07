Achetez ces cinq actions à fort potentiel

Malgré la hausse des marchés, certains titres conservent du potentiel. (© DR)

Alors que l'indice CAC 40 a déjà gagné plus de 17% depuis début 2021, plusieurs titres peuvent encore progresser fortement d'ici la fin de l'année. Revue d'effectif.

En tutoyant les 6.700 points mi-juin, le CAC 40 n'a jamais été aussi proche de son record historique inscrit le 4 septembre 2000, à 6.922 points.

Les marchés se sont projetés dans un cycle de reprise économique durable après la diffusion de vaccins à grande échelle auprès des populations. L'action des banques centrales (Fed, BCE) a également bien aidé.

Mais il convient de ne pas céder trop facilement aux sirènes de la hausse. Des prises de bénéfices sont possibles à court terme notamment pour les valeurs cycliques et financières qui ont affiché des rebonds impressionnants. D'autant que certaines valorisations boursières sont devenues tendues.

Enfin, les risques liés à l'inflation et à la perturbation des chaînes logistiques mondiales resteront présentes. Sans parler de la menace d'une 4ème vague liée à la propagation du variant Delta qui pourrait sonner le glas de l'euphorie boursière. Après un parcours quasi sans faute depuis six mois, il est plus difficile de trouver des actions qui gardent un potentiel de hausse significatif.

Nous en avons déniché cinq. Une sélection qui comprend des valeurs sensibles à la reprise économique, des titres en retard sur le marché et quelques valeurs de croissance.

Valeo : objectif de cours 39,50 euros/potentiel +62%

C'est une vraie occasion à saisir. Le titre n'a pas fait d'étincelle depuis le début