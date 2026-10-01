Acheter-Louer.fr : un semestre marqué par le ralentissement du marché immobilier

Le spécialiste des solutions de matchmaking et des médias dédiés à l'immobilier et à l'habitat a enregistré au premier semestre 2026 un recul de ses activités historiques, dans un marché immobilier toujours sous pression.

L'activité Digitale, coeur de métier du Groupe, affiche un chiffre d'affaires de 176 000 EUR, en baisse de 31% sur un an. L'activité Presse recule pour sa part de 16%, à 74 000 EUR, pénalisée par la réduction des budgets de communication et la hausse des coûts de production.

L'activité BtoB, cédée le 14 mai 2026 à Devalense Media, a généré 34 000 EUR de chiffre d'affaires avant sa cession, contre 70 000 EUR sur la même période en 2025. Cette baisse de 52% traduit le resserrement des dépenses de communication des professionnels de l'immobilier.

Face à cet environnement, Acheter-Louer.fr poursuit son plan d'optimisation des coûts et de recentrage de ses activités, tout en explorant de nouveaux relais de croissance dans le digital, la data, l'intelligence artificielle, l'automatisation et les technologies décentralisées.

Le groupe entend ainsi engager une nouvelle étape de son développement, en capitalisant sur ses expertises technologiques et digitales tout en étudiant de potentielles opérations de diversification et de croissance externe. A ce stade, aucune opération de cette nature n'est toutefois engagée.