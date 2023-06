Acheter-louer.fr signe un partenariat stratégique et prend une participation au capital de la PropTech GetKey

PARIS , 22 juin 2023 /PRNewswire/ -- ACHETER-LOUER.FR , spécialiste des solutions de marketing digital et du data dans l'immobilier et l'habitat, est heureux d'annoncer la signature d'un partenariat avec la PropTech GetKey , qui a développé une IA dédiée à l'optimisation de diffusion d'annonces immobilières et des frais de publicité en ligne pour les professionnels de l'immobilier.

Dans le cadre de ce partenariat, Acheter-Louer.fr commercialisera la solution digitale de diffusion immobilière à la performance développée par GetKey, sous l'enseigne "Agences de France ". Grâce à cette collaboration, les équipes d'Acheter-Louer.fr pourront proposer aux agences immobilières une solution de gestion de la diffusion de leurs annonces sur les différents portails immobiliers et de pilotage en temps réel de leur budget de diffusion, leur permettant ainsi de générer davantage de contacts tout en optimisant leurs coûts.

Les principaux dispositifs du partenariat, pour lesquels Acheter-Louer.fr sera rémunéré par GetKey, comprennent :

La commercialisation de la solution de GetKey par l'équipe commerciale d'Acheter-Louer.fr auprès des agences immobilières de son portefeuille ;

Des opérations de télémarketing , afin de présenter les solutions de GetKey aux agences immobilières ;

L'organisation de rendez-vous avec les dirigeants de réseaux d'agences, afin de présenter les services offerts par GetKey ;

Des campagnes d'e-mailing BtoB Immo menées par Acheter-Louer. fr , ciblant la base de données des professionnels de l'immobilier " Actupro Immobilier", dans le but de promouvoir les solutions de GetKey .

En complément de ce partenariat, Acheter-Louer.fr participera prochainement à une augmentation de capital de GetKey, en acquérant une part minoritaire du capital de la société (moins de 10%), dans le cadre d'un investissement en Media For Equity 1 .

Le groupe Acheter-Louer.fr enrichit sa gamme de services aux professionnels de l'immobilier d'une nouvelle offre à forte valeur ajoutée et poursuit par la même occasion sa stratégie de prises de participation ciblées dans le Digital, la Data et les PropTech afin de devenir le leader du digital et du data dans l'Immobilier et l'Habitat.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR001400BJ77-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME

Contact Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr

Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

Inscription à la liste de diffusion des communiqués : https://www.acheter-louer.fr/abonnement-investisseur

Agenda financier : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/agenda-financier

À propos de GetKey

GetKey est une entreprise qui réunit des entrepreneurs de l'immobilier et des experts en optimisation de la publicité en ligne. GetKey met sur le marché la première IA dédiée à l'optimisation des frais de diffusion pour les professionnels de l'immobilier. Elle propose en particulier de gérer la diffusion des annonces des agents indépendants et petites agences sur les différents portails d'annonces. GetKey propose une solution innovante qui permet aux agences de réduire leurs coûts de diffusion en pilotant, de manière efficace, la diffusion de leurs annonces.

GetKey est soutenu par une équipe dynamique et expérimentée qui allie expertise immobilière et intelligence artificielle dont voici les membres clés :

Olivier Garcin : CEO, co-fondateur et investisseur immobilier.

Olivier de Taisne : COO, co-fondateur et entrepreneur INSEAD.

Cédric Chanal : Directeur scientifique, co-fondateur et entrepreneur ENS PHD, fondateur d'Adquantic.

Florian L'herbette : LEAD TECH, Adquantic Critéo.

https://www.getkey.fr/

[1] Technique de capital-investissement qui consiste à échanger une prise de participation au capital contre des espaces publicitaires

