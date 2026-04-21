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Acheter-louer.fr reporte publication comptes annuels 2025 au 29 mai 2026
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 17:16

* Acheter-Louer.fr reporte publication des comptes annuels 2025, initialement attendue 30 avril 2026. * Nouvelle échéance fixée au plus tard au 29 mai 2026. * Finalisation des travaux comptables et d’audit ralentie par sortie de procédure de sauvegarde, close 10 mars 2026. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Acheter louer.fr SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/5B2B5A4336D8E16735EA0DCC9E6ECFFDBBAE3CDF

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