Acheter-Louer.fr Renforcement de la participation au sein d'Adomos

Acheter-Louer.fr 1 er actionnaire de référence

PARIS , 2 juin 2022 /PRNewswire/ -- Le groupe Acheter-Louer.fr , spécialiste des solutions de marketing digital et du data dans l'immobilier et l'habitat, annonce sa participation à l'augmentation de capital réalisée par Adomos, spécialiste de la distribution de produits immobiliers de défiscalisation. Acheter-Louer.fr renforce ainsi sa position et devient le 1 er actionnaire de la société.

Cette augmentation de capital d'Adomos, d'un montant total de 2,3 M€[1], a rencontré un fort succès notamment auprès des actionnaires individuels qui ont participé à hauteur de près de 20%. Le groupe Acheter-Louer.fr a souscrit 6 315 788 Actions à Bons de Souscriptions (ABSA) à titre irréductible et 27 017 546 ABSA à titre réductible pour un montant total de 1 M€.

Suite à cette opération, la participation d'Acheter-Louer.fr dans Adomos passe immédiatement de 8,12% à 25,56% et potentiellement à 31,39% en cas d'exercice des BSA.

A travers cette levée de fonds, Acheter-Louer.fr accompagne Adomos lui permettant ainsi de poursuivre son développement par croissance interne ou externe sur ses marchés stratégiques et en particulier de financer des développements dans le secteur de NFT, Token et NFT en immobilier et opérations en marchand de biens.

La stratégie NFT immobilière d'Adomos pourrait aussi servir de laboratoire pour le développement d'un nouveau type de vente qui pourrait servir de relais de croissance aux clients d'Acheter-Louer.fr (agences immobilières et réseaux associés).

En renforçant sa position au sein d'Adomos, Acheter-Louer.fr démontre sa capacité à accompagner ses participations, dans une logique à moyen terme, sur des projets disruptifs en synergie avec son activité historique. Le Groupe confirme sa volonté de devenir le leader des solutions dans l'Immobilier et l'Habitat pour les professionnels.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR00140072P8-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

· Thématiques d'annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers

· Portail de petites annonces immobilières

· Applications mobiles immobilières (acheter-louer.fr – ESTIMATION IMMO)

· Podcast immobilier – habitat – Blog immo-habitat – Newsletters immo-habitat

· Outils et solutions digitales d'e-marketing, site responsive, applications mobiles

· Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat

· Campagnes e-mailing, SMS et messages vocaux BtoC et BtoB

· Magazine, Site, Newsletters et Podcast EXPRESSION - informations pour les professionnels de l'immobilier

· Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition – Habitat

· Outils d'Intelligence Artificielle de prédiction des prix de l'immobilier

· Vitrine immobilière sur les médias sociaux

· Solution de Pige Immobilière

· Solutions de ventes aux enchères immobilières en ligne

Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME

Contact Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr

Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

Inscription à la liste de diffusion des communiqués : https://www.acheter-louer.fr/abonnement-investisseur

Agenda financier : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/agenda-financier

[1] Communiqué Adomos du 1 er juin 2022

