Acheter-louer.fr renforce sa participation au capital de KIZE

PARIS, 22 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Le groupe Acheter-Louer.fr, spécialiste des solutions de marketing digital et du data dans l'immobilier et l'habitat, annonce augmenter sa participation dans la start-up Kize en souscrivant à hauteur de 500 k€ à une augmentation de capital de cette société d'un montant total de 1 200 k€. Le groupe Acheter-Louer.fr renforce ainsi sa participation dans Kize, acteur de la Proptech, aux côtés d'autres actionnaires historiques.

Le succès de la solution Kize diffusée sur le portail d'annonces d'Acheter-Louer.fr, qui permet via un algorithme d'intelligence artificielle d'évaluer le potentiel d'évolution du prix de l'immobilier sur le moyen-long terme, et la demande croissante de ses clients ont poussé Acheter-Louer.fr à renforcer capitalistiquement et commercialement ce partenariat. En effet, les deux sociétés commercialisent KICCK[1], une offre de prédiction qui permet aux professionnels de l'immobilier et aux particuliers, via une étude complète, d'évaluer précisément le potentiel et l'évolution du prix d'un bien sur plusieurs années.

Cette augmentation de la participation du groupe Acheter-Louer.fr dans Kize a été réalisée via sa filiale d'investissement, ALFR OPPORTUNITY INVEST. A l'issue de celle-ci, le Groupe détient plus de 14% du capital de Kize et dispose toujours de la possibilité d'exercer ses BSA issus de la 1ère opération réalisée en juillet dernier[2]. Cette opération a été financée sur les fonds propres disponibles d'Acheter-Louer.fr.

Le renforcement du partenariat avec Kize s'inscrit dans la stratégie de développement digital du groupe Acheter-Louer.fr qui vise à compléter sa gamme d'expertises avec une solution innovante et étoffer son offre de services digitalisés auprès de sa clientèle. Acheter-Louer.fr réaffirme ainsi son ambition de devenir le leader des solutions du digital et du data dans l'Immobilier et l'Habitat pour les professionnels.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR0010493510-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

A propos de Kize

Lancée en 2019, Kize est une plateforme de services dédiée à l'investissement immobilier. La société a été fondée par des entrepreneurs aguerris : Bertrand Frey, expert du digital (fondateur de CRM Company, Syndic+) et Benoît Perrot, expert de l'immobilier (BNP PARIBAS Real Estate, Ad valorem puis fondateur d'Aktis Partners). Ses ingénieurs en Intelligence Artificielle ont développé une solution prédictive capable d'éclairer scientifiquement le potentiel d'évolution des prix immobiliers partout en France à moyen-long terme, par ville et par quartier, sécurisant ainsi au maximum la prise de décision en matière d'immobilier résidentiel. Kize s'adresse aux particuliers à la recherche d'un investissement dans l'immobilier neuf et commercialise également sa technologie prédictive unique auprès des professionnels de l'immobilier, des banques, des courtiers ainsi qu'aux investisseurs privés ou institutionnels.

