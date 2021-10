Acheter-louer.fr : L'innovation au cœur du salon RENT dédié à la PropTech

PARIS, 28 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Le groupe Acheter-Louer.fr, spécialiste des solutions de marketing digital et du data dans l'immobilier et l'habitat, a participé au salon RENT dédié aux innovations pour les professionnels de l'immobilier qui s'est tenu à Porte de Versailles les 20 et 21 octobre. A cette occasion, le Groupe via sa marque EXPRESSION a rencontré les grands patrons des réseaux d'agences ainsi que les acteurs français et internationaux de la Proptech.

Lors de cette 8ème édition, EXPRESSION est allée à la rencontre des acteurs majeurs du marché de l'immobilier afin de recueillir leurs impressions sur les effets de la crise sur leur métier, les innovations qu'elle a fait naître et la place prise par le digital.

Les représentants des syndicats et fédération de l'immobilier, le SNPI, l'UNIS et la FNAIM ainsi que les dirigeants des différents réseaux, ORPI, ERA, L'ADRESSE, COLDWELL BANKER, KEYMEX, KELLER WILLIAMS, DIGIT RE (CAPIFRANCE et OPTIMHOME), NESTENN et CENTURY 21, se sont exprimés au micro de Marine Rebut.

Certains acteurs du digital comme LA BOITE IMMO, MEILLEURS AGENTS, JESTIMO ont également donné leur point de vue sur ces évolutions. Les nouveaux acteurs de la PropTech tels qu'ENCHERES IMMO, KIZE, ZELOK ou encore ILISTING sont venus présenter leurs solutions pour accompagner, faciliter et optimiser les offres des acteurs du secteur immobilier.

EXPRESSION a également donné la parole à Stéphane Scarella, Directeur du salon RENT qui a dressé un bilan de ces 2 journées et est revenu sur les chiffres records de fréquentation du salon. Cette édition a en effet dépassé les niveaux de 2019 en réunissant près de 10 400 participants et 400 exposants dont 120 start-up.

Ces rencontres riches donnent une vision claire des nouvelles tendances du marché et mettent en évidence l'importance du digital dans tous les métiers de l'immobilier.

Retrouvez l'intégralité des interviews en cliquant ici

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

