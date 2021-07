Acheter-Louer.fr entre au capital de Kize

PARIS, 13 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Le groupe Acheter-Louer.fr, spécialiste des solutions de marketing digital dans l'immobilier, annonce sa prise de participation de 10% du capital de KIZE par l'exercice de bons de souscription d'actions (BSA) dans le cadre du partenariat technologique et commercial entre les deux sociétés.

Comme annoncé dans le communiqué du 1er mars 2021[1], Acheter-Louer.fr a décidé d'exercer une 1ère tranche de ses bons de souscription d'actions pour entrer au capital de Kize et prendre une participation de 10% qui pourra être portée au maximum à 19%. Cette 1ère tranche a été financée sur les fonds propres disponibles de la société.

Par ailleurs, la mise en ligne de la solution prédictive développée par Kize sur le portail d'annonces Acheter-Louer.fr ainsi que sur son application, suscite un fort intérêt auprès des clients du Groupe et des utilisateurs ce qui lui assure un nouveau relais de croissance. Avec ce partenariat, Acheter-Louer.fr complète son offre digitale avec un nouveau service à forte valeur ajoutée et enrichit sa base de données.

Acteur de la Proptech, Kize a développé un algorithme d'intelligence artificielle qui permet d'évaluer le potentiel d'évolution du prix de l'immobilier sur le moyen-long terme. Véritable outil d'aide à la décision pour l'achat et l'investissement immobilier, ce puissant algorithme est basé sur des millions de données (transactions immobilières, historique des prix, chômage, délinquance, commerces, transports...) et permet d'appréhender le potentiel de valorisation des actifs immobiliers dans une ville ou dans un quartier.

Conformément à sa stratégie de développement digital, le groupe Acheter-Louer.fr complète sa gamme d'expertises avec une solution innovante, renforce son offre de services digitalisés auprès de sa clientèle et réaffirme son ambition de devenir le leader des solutions dans l'Immobilier et l'Habitat pour les professionnels.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR0010493510-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

Thématiques d'annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers

Portail de petites annonces immobilières

Applications mobiles immobilières (acheter-louer.fr - ESTIMATION IMMO)

Podcast immobilier - habitat - Blog immo-habitat - Newsletters immo-habitat

Outils et solutions digitales d'e-marketing, site responsive, applications mobiles

Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat

Campagnes e-mailing et SMS BtoC et BtoB

Magazine, Site, Newsletters et Podcast EXPRESSION - informations pour les professionnels de l'immobilier

Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition - Habitat

Outils d'Intelligence Artificielle de prédiction des prix de l'immobilier

