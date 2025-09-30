ACHETER-LOUER.FR : Communiqué de presse du 30/09/2025 : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2025 toujours impacté par la crise immobilière

Paris, le 30 septembre 2025

À 18 heures

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2025

toujours impacté par la crise immobilière

Le groupe ACHETER-LOUER.FR, spécialiste des solutions de matchmaking et de média dans l'immobilier et l'habitat, avec des dispositifs de marketing digital, de data et d''imagerie 2D-3D, a réalisé, sur le 1er semestre 2025, un chiffre d'affaires de 437 k€ en baisse de 39% par rapport au 1er semestre 2024.

Cette baisse est toujours liée à la crise immobilière qui touche tous les acteurs du secteur et pénalise les transactions immobilières. Les autres produits d'exploitation du Groupe s'établissent à 12 € au 30 juin 2025, contre 3 € au 30 juin 2024. Établissant donc l'ensemble des produits du Groupe à 437 k€ (- 39%).

En euros S1 2025 ( * ) S1 2024 Variation

en % Chiffre d'affaires 437 177 722 241 - 39,48 % Autres produits d'exploitation 12 3 NS Produits d'exploitation 437 129 722 245 - 39,48 % ( * ) Données financières non auditées

L'activité Digitale, cœur d'activité du Groupe, regroupant les solutions de e-marketing, d'imagerie 2D-3D, de pige immobiliere et l'exploitation des bases de données de particuliers en recherche immobilière, est toujours touchée par le ralentissement des ventes dans l'immobilier.

Ainsi, le chiffre d'affaires de la division sur le semestre s'établit à 256 k€ contre 267 k€ au 1 er semestre 2024 (-4%).

De même, l'activité Presse du Groupe, qui concerne l'ensemble des publications d'Acheter-Louer.fr (magazines thématiques du Groupe et magazines sous marque blanche pour les réseaux d'agences immobilières), s'établit à 88 k€ contre 95 k€ au 1 er semestre 2024 (-7%). La performance de la division traduit la diminution des communications papier des clients du Groupe consécutive à la hausse des coûts de production et à la crise du marché.

L'activité BtoB , destinée aux professionnels de l'immobilier au travers du magazine d'informations « Expression » et de prestations digitales, affiche une baisse importante de 69% de son chiffre d'affaires à 89 k€, contre 288 k€ au 1 er semestre 2024, principalement due aux restrictions budgétaires de communication des réseaux immobiliers et des acteurs BtoB du marché de l'immobilier.

Au cours du semestre écoulé, le Groupe a procédé à certains arbitrages et a stoppé le développement de nouveaux projets R&D. En conséquence sur le 1 er semestre 2025, il n'y a pas eu de production immobilisée. Ainsi, les autres produits d'exploitation sont de 12 €, contre 3 € au 1 er semestre 2024.

Dans cet environnement économique toujours difficile pour le secteur immobilier et de l'habitat, la baisse d'activité pèsera mécaniquement sur les résultats du 1 er semestre 2025.

La baisse d'activité va se poursuivre sur cette fin d'année 2025 et affectera également sur les résultats 2025 du Groupe.

Acheter-Louer.fr a d'ores et déjà pris des mesures fortes d'économies et continue de travailler activement sur l'optimisation de ses coûts afin de traverser cette crise sectorielle qui devrait se poursuivre jusqu'au 1 er trimestre 2026.

Afin de restructurer son passif public et fournisseur trop important pour l'exploitation, acheter-louer.fr a annoncé le 11 février 2025 [1] , l'ouverture d'une procédure de sauvegarde auprès du Tribunal de Commerce de Paris, et qui a été prolongée jusqu'au 11 février 2026 [2] .

CALENDRIER FINANCIER :

Publication des résultats semestriels 2025, au plus tard le 31 octobre 2025.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR0014011O84-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions de matchmaking, de média, de data et d'imagerie 2D-3D.

Ainsi qu'une activité de « Crypto Treasury Company » de Solana,

via sa filiale détenue à 100% dénommée Sol Treasury Corp. www.soltreasurycorp.com

Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME

Contact Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr

Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

Inscription à la liste de diffusion des communiqués: https://www.acheter-louer.fr/abonnement-investisseur

Agenda financier : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/agenda-financier

[1] Communiqués de presse de la Société du 11 février 2025

[2] Communiqués de presse de la Société du 22 aout 2025