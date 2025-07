ACHETER-LOUER.FR : Communiqué de presse du 21/07/2025 : "ALFR Opportunity Invest, filiale à 100 % d'Acheter-Louer.fr, devient Sol Treasury Corp et annonce le lancement de son site Internet"

Paris, le 21 juillet 2025

À 18 heures

ALFR Opportunity Invest, filiale à 100 % d'Acheter-Louer.fr, devient Sol Treasury Corp

et annonce le lancement de son site Internet

La société Acheter-Louer.fr (ALALO - Euronext Growth Paris) annonce le changement de dénomination sociale d'ALFR Opportunity Invest , sa filiale à 100 % pour devenir Sol Treasury Corp , avec effet immédiat.

Ce changement de dénomination sociale de la filiale Sol Treasury Corp [1] a été décidé le 10 juillet 2025 par Acheter-louer.fr, son associé unique.

Parallèlement à ce changement de nom, Sol Treasury Corp lance son site Internet dédié à son projet de bâtir un acteur européen de premier plan dans la gestion de trésoreries digitales basées sur le token SOLANA :

www.soltreasurycorp.com

Ce site présente la vision, les activités et les perspectives de développement de Sol Treasury Corp , et constitue un point de contact privilégié pour les investisseurs, partenaires et parties prenantes du marché.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR001400SOY2 - ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions de matchmaking, de média, de data et d'imagerie 2D-3D.

Ainsi qu'une activité de « Crypto Treasury Company » de Solana, via sa filiale détenue à 100% et dénommée Sol Treasury Corp. www.soltreasurycorp.com

[1] Sol Treasury Corp, filiale à 100 % d'Acheter-Louer.fr, est une société dédiée à la constitution, la gestion et la valorisation de trésoreries digitales. Elle développe une approche rigoureuse et souveraine de la finance numérique, avec l'ambition de bâtir une infrastructure crypto-financière fiable, performante et durable.