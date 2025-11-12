ACHETER-LOUER.FR : Communiqué de presse du 12/11/2025 Groupe acheter-louer.fr "Mise à disposition du rapport financier semestriel 2025"

Paris, le12 novembre 2025

À 08h

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2025

Le groupe ACHETER-LOUER.FR, spécialiste des solutions de matchmaking et de média dans l'immobilier et l'habitat, avec des dispositifs de marketing digital, de data et d'imagerie 2D-3D, ainsi qu'une activité de « Crypto Treasury Company » de Solana, via Sol Treasury Corp filiale détenue à 100%, annonce avoir mis à la disposition du public sur son site internet et sur le site d'Euronext son rapport financier semestriel au 30 juin 2025.

Le rapport financier semestriel 2025 peut être consulté sur le site d'Acheter-Louer.fr dans la dans la rubrique « Informations Investisseurs »

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR0014011O84-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions de matchmaking, de média, de data et d'imagerie 2D-3D.

Ainsi qu'une activité de « Crypto Treasury Company » de Solana, via sa filiale détenue à 100% dénommée Sol Treasury Corp. www.soltreasurycorp.com

Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME

Contact Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr

Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

Inscription à la liste de diffusion des communiqués: https://www.acheter-louer.fr/abonnement-investisseur

Agenda financier : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/agenda-financier