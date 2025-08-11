ACHETER-LOUER.FR : Communiqué de presse du 11/08/2025 : Acheter-Louer.fr annonce la mise en oeuvre de la solution de staking via sa filiale Sol Treasury Corp : un rendement annuel estimé à 7 % APY pour financer sa croissance

Paris, le 11 aout 2025

À 18 heures

Acheter-Louer.fr annonce la mise en œuvre

de la solution de staking via sa filiale Sol Treasury Corp :

un rendement annuel estimé à 7 % APY pour financer sa croissance

La société Acheter-Louer.fr (ALALO - Euronext Growth Paris) annonce la mise en place effective de son programme de staking via sa filiale SOL Treasury Corp grâce au partenariat stratégique avec Delubac & Cie, première banque française à proposer des services crypto aux entreprises et Meria, acteur reconnu du staking et des solutions d'investissement en actifs numériques.

Cette initiative permet à Sol Treasury Corp de générer un rendement annuel estimé à environ 7 % APY (Annual Percentage Yield) sur ses actifs numériques. Sur la base des encours actuels, ce programme représente un potentiel de revenus récurrents de 160 000 EUR sur 12 mois.

L'objectif est de continuer à déployer des capitaux afin de créer une source de cash-flow stable permettant le financement des projets stratégiques à long terme du groupe et en faire un leader européen des crypto treasury companies .

« Ce programme de staking constitue un jalon important dans notre feuille de route. En sécurisant des rendements réguliers tout en travaillant avec des partenaires de premier plan, nous consolidons notre modèle et renforçons la valeur pour nos actionnaires », déclare Victor Humberdot, membre du directoire d'Acheter-Louer.fr.

En s'appuyant sur l'expertise bancaire réglementée de Delubac & Cie et sur l'infrastructure technique éprouvée de Meria, Sol Treasury Corp s'affirme comme un acteur structuré, transparent et orienté performance dans le secteur en forte croissance des actifs numériques.

Acheter-louer.fr communiquera de manière régulière au marché de l'avancée de ces acquisitions et leurs performances.

Ces informations sont également disponibles sur le site internet de Sol Treasury Corp www.soltreasurycorp.com

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR001400SOY2 - ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions de matchmaking, de média, de data et d'imagerie 2D-3D.

Ainsi qu'une activité de « Crypto Treasury Company » de Solana, via sa filiale détenue à 100% et dénommée SOL Treasury Corp. www.soltreasurycorp.com

Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME

