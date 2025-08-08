 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 752,00
+0,51%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ACHETER-LOUER.FR : Communiqué de presse du 08/08/2025 : Acquisition de 1 565 SOLANA par SOL Treasury Corp filiale à 100 % d'Acheter-Louer.fr et détention de 14 194 SOLANA
information fournie par Actusnews 08/08/2025 à 18:30

Paris, le 08 aout 2025

À 18h30

Acquisition de 1 565 SOLANA par

SOL Treasury Corp filiale à 100 % d'Acheter-Louer.fr

et détention de 14 194 SOLANA

La société Acheter-Louer.fr (ALALO - Euronext Growth Paris) annonce que sa filiale Sol Treasury Corp a fait l'acquisition de 1 565 SOLANA à un cours de 147 EUR, pour un montant de 229 998 EUR.

Pour rappel, ces acquisitions ont pu être réalisées grâce à une émission obligataire non dilutive réalisée par SOL Treasury Corp pour un montant maximum de 2 000 000 EUR.

À l'issue de ces acquisitions, Sol Treasury Corp détient 14 194 SOLANA acquis à un prix moyen de 126,17 EUR pour une valorisation au 8 aout 2025 d'environ 2 129 100 EUR, soit une appréciation de la valorisation des SOLONA détenus de 19%.

Acheter-louer.fr communiquera de manière régulière au marché de l'avancée de ces acquisitions et leurs performances.

Ces informations sont également disponibles sur le site internet de Sol Treasury Corp : www.soltreasurycorp.com

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR001400SOY2 - ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions de matchmaking, de média, de data et d'imagerie 2D-3D.

Ainsi qu'une activité de « Crypto Treasury Company » de Solana, via sa filiale détenue à 100% et dénommée SOL Treasury Corp. www.soltreasurycorp.com

Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME

Contact Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr

Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

Inscription à la liste de diffusion des communiqués : https://www.acheter-louer.fr/abonnement-investisseur

Agenda financier : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/agenda-financier


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : ypqeksdsambKl5xylchmZmSUa29nkmGUaWXLxJZtlJ6WmXJpm5pim8nHZnJkmm1p
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/93583-cp-acheter-louer.fr-08-08-2025-sol-treasury-corp-acquisition-sol.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

ACHETERLOUER.FR
0,0006 EUR Euronext Paris 0,00%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe finit en ordre dispersé au terme d'une semaine chargée
    information fournie par Reuters 08.08.2025 18:33 

    par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé vendredi, alors qu'une semaine riche en résultats financiers et animée par l'entrée en vigueur de droits américains touche à sa fin, les investisseurs analysant aussi les dernières nouvelles concernant ... Lire la suite

  • Incendie dans l'Aude: des villages entourés d'une végétation noircie
    Incendie dans l'Aude: des villages entourés d'une végétation noircie
    information fournie par AFP Video 08.08.2025 18:33 

    Images du paysage recouvert de cendres et de végétation noircie sur les routes autour des villages de Jonquières ou Coustouges, dans le département de l'Aude où les pompiers ont fixé l'incendie géant.

  • Un ancien hôtel s'effondre à Amiens
    Un ancien hôtel s'effondre à Amiens
    information fournie par AFP Video 08.08.2025 18:32 

    Un ancien hôtel s'est effondré dans le centre-ville d'Amiens pour des raisons encore inconnues. Aucune victime n'est à déplorer à ce stade, selon les pompiers et la préfecture.

  • A la prison de Seysses, les détenus face à la chaleur étouffante
    A la prison de Seysses, les détenus face à la chaleur étouffante
    information fournie par AFP Video 08.08.2025 18:32 

    Au centre pénitentiaire surpeuplé de Seysses, près de Toulouse, les détenus font face à une chaleur étouffante, alors qu’une alerte orange à la canicule est annoncée dans la région.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank