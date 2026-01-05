 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ACHETER-LOUER.FR : Communiqué de presse du 05/01/2026 : " Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions d'acheter-louer.fr au 31/12/2025 "
information fournie par Actusnews 05/01/2026 à 18:00

Paris, le 05 janvier 2026

À 18 heures

Acheter-louer.fr

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions

prévues par les articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

Au 31 décembre 2025, le capital social de la Société se composait de la façon suivante :

Date Nombre d'actions composant le capital Nombre total de droits de vote [1]

31 décembre 2025 		5 505 106 5 505 106

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR0014011O84 - ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions de matchmaking, de média, de data et d'imagerie 2D-3D.

Ainsi qu'une activité de « Crypto Treasury Company » de Solana, via sa filiale détenue à 100% et dénommée Sol Treasury Corp. www.soltreasurycorp.com

Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME

Contact Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr

Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

Inscription à la liste de diffusion des communiqués : https://www.acheter-louer.fr/abonnement-investisseur

Agenda financier : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/agenda-financier

[1] Composé de 0 action détenue au nominatif auxquelles sont attaché des droits de vote double


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lG9vYZuZkpnGnZ9rY5VummmVZmxqxZSXbZLGmmmek5mcbWyTmmlpb5SYZnJmnGlo
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95742-05-01-2026-alfr-cp-nb-dvv-et-actions-au-31-12-2025.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

ACHETERLOUER.FR
0,0520 EUR Euronext Paris -1,89%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank