ACHETER-LOUER.FR : Communiqué de presse du 05/01/2026 : " Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions d'acheter-louer.fr au 31/12/2025 "

Paris, le 05 janvier 2026
À 18 heures
Acheter-louer.fr
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions
prévues par les articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
Au 31 décembre 2025, le capital social de la Société se composait de la façon suivante :
|Date
|Nombre d'actions composant le capital
|Nombre total de droits de vote [1]
|
31 décembre 2025
|5 505 106
|5 505 106
À propos d'Acheter-Louer.fr (FR0014011O84 - ALALO)
Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions de matchmaking, de média, de data et d'imagerie 2D-3D.
Ainsi qu'une activité de « Crypto Treasury Company » de Solana, via sa filiale détenue à 100% et dénommée Sol Treasury Corp. www.soltreasurycorp.com
Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME
Contact Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr
Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest
Inscription à la liste de diffusion des communiqués : https://www.acheter-louer.fr/abonnement-investisseur
Agenda financier : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/agenda-financier
[1] Composé de 0 action détenue au nominatif auxquelles sont attaché des droits de vote double
- SECURITY MASTER Key : lG9vYZuZkpnGnZ9rY5VummmVZmxqxZSXbZLGmmmek5mcbWyTmmlpb5SYZnJmnGlo
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95742-05-01-2026-alfr-cp-nb-dvv-et-actions-au-31-12-2025.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer