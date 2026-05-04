ACHETER-LOUER.FR : Communiqué de presse du 04/05/2026 : " Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions d'acheter-louer.fr au 30/04/2026 "

Paris, le 04 mai 2026

À 18 heures

Acheter-louer.fr

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions

prévues par les articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

Au 30 avril 2026, le capital social de la Société se composait de la façon suivante :

Date Nombre d'actions composant le capital Nombre total de droits de vote [1]

30 avril 2026

59 077 699 59 077 699

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[1] Composé de 0 action détenue au nominatif auxquelles sont attaché des droits de vote double