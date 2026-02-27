ACHETER-LOUER.FR : Communiqué de presse ACHETER-LOUER.FR du 27-02-2026 : "Chiffre d'affaires 2025, toujours impacté par la crise immobilière"

Paris, le 27 février 2026

À 19 heures

Chiffre d'affaires 2025

toujours impacté par la crise immobilière

Le groupe ACHETER-LOUER.FR, spécialiste des solutions de matchmaking et de média dans l'immobilier et l'habitat, avec des dispositifs de marketing digital, de data et d'imagerie 2D-3D, a réalisé, sur l'année 2025, un chiffre d'affaires de 834 k€ en baisse de 26% par rapport à 2024.

Cette baisse est toujours liée à la crise immobilière qui touche tous les acteurs du secteur et pénalise les transactions immobilières. Les autres produits d'exploitation du Groupe s'établissent à 9 k€ au 31 décembre 2025, contre 58 k€ au 31 décembre 2024. Établissant donc l'ensemble des produits du Groupe à 843 k€ (- 29%).

En euros 2025 ( * ) 2024 Variation

En % Chiffre d'affaires 834 130 1 128 884 - 26,11 % Autres produits d'exploitation 8 793 57 988 - 84,84 % Produits d'exploitation 842 923 1 186 872 - 28,98 % ( * ) Données financières non auditées

L'activité Digitale, cœur d'activité du Groupe, regroupant les solutions d'e-marketing, d'imagerie 2D-3D, de pige immobiliere et l'exploitation des bases de données de particuliers en recherche immobilière, est toujours touchée par le ralentissement des ventes dans l'immobilier.

Ainsi, le chiffre d'affaires de la division sur l'exercice se stabilise à 450 k€ contre 459 k€ en 2024 (-2%).

De même, l'activité Presse du Groupe, qui concerne l'ensemble des publications d'Acheter-Louer.fr (magazines thématiques du Groupe et magazines sous marque blanche pour les réseaux d'agences immobilières), s'établit à 161 k€ contre 179 k€ en 2025 (-10%). La performance de la division traduit la diminution des communications papier des clients du Groupe consécutive à la hausse des coûts de production et à la crise du marché.

L'activité BtoB , destinée aux professionnels de l'immobilier au travers du magazine d'informations « Expression » et de prestations digitales, affiche une baisse importante de 55% de son chiffre d'affaires à 168 k€, contre 370 k€ en 2024, principalement due aux restrictions budgétaires de communication des réseaux immobiliers, des PropTech et des acteurs BtoB du marché de l'immobilier.

Au cours de l'exercice écoulé, le Groupe a procédé à certains arbitrages et a fortement diminué le développement de nouveaux projets R&D.

Ainsi, les autres produits d'exploitation sont de 9 k€, contre 58 k€ en 2024.

Dans cet environnement économique toujours difficile et complexe pour le secteur immobilier, de l'habitat et du marketing, la baisse d'activité pèsera mécaniquement sur les résultats de l'exercice 2025, et va se poursuivre sur le 1 er semestre 2026 et affectera également les résultats semestriel 2026 du Groupe.

Acheter-Louer.fr a d'ores et déjà pris des mesures fortes d'économies et continue de travailler activement sur l'optimisation de ses coûts afin de traverser cette crise sectorielle.

Et ainsi renforcer la performance et la rentabilité de ses activités historiques du digital pour l'immobilier et l'habitat, en capitalisant sur ses expertises digitales et data.

Dans l'objectif de pouvoir céder, dans les meilleures conditions ses activités historiques.

En parallèle Acheter-Louer.fr, forte de son expérience dans les services digitalisés, a décidé de se recentrer sur le secteur des cryptoactifs.

Elle ambitionne ainsi d'être un acteur reconnu dans le conseil et le développement de stratégies d'exploitation de data, de sécurisation de flux de données via des technologies décentralisées directement et/ou par l'intermédiaire de filiales spécialisées.

Au cours de l'année 2025, l'activité de staking pour compte propre réalisée avec le stock de cryptoactif Solana détenu par la filiale Sol Treasury Corp a généré un revenu financier de 41 k€.

CALENDRIER FINANCIER :

Le 30 avril 2026 au plus tard : Publication des résultats annuels 2025

Le 30 juin 2026 au plus tard : Assemblée générale des actionnaires (Statuant sur les comptes de l'exercice 2025)

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR0014011O84-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions de matchmaking, de média, de data et d'imagerie 2D-3D.

Ainsi qu'une activité d'acquisition pour compte propre de cryptoactif Solana,

Via sa filiale détenue à 100% dénommée Sol Treasury Corp. www.soltreasurycorp.com

Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME

