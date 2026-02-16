ACHETER-LOUER.FR : Communiqué de presse ACHETER-LOUER.FR du 16-02-2026 : "Point sur la procédure de sauvegarde - Tenue de l'audience d'examen de la requête aux fins de mettre un terme à la procédure de sauvegarde"

Paris, le 16 février 2026

À 18 heures

Acheter-louer.fr

Point sur la procédure de sauvegarde

Tenue de l'audience d'examen de la requête aux fins de mettre un terme à la procédure de sauvegarde

ACHETER-LOUER.FR (la « Société »), spécialiste des solutions de matchmaking et de média dans l'immobilier et l'habitat, avec des dispositifs de marketing digital, de data et d'imagerie 2D-3D, repositionnée sur l'acquisition de Solana (SOL) via sa filiale Crypto Treasury Company détenue à 100% du capital par la Société, annonce que l'audience d'examen de la requête aux fins de mettre un terme à la procédure de sauvegarde par le Tribunal des activités économiques de Paris en date s'est tenue ce lundi 16 février 2026.

Au cours de cette audience, Acheter-louer.fr a présenté sa requête, déposée le 07/01/2026, aux fins de mettre un terme à la procédure de sauvegarde en vertu des dispositions de l'article L.622-12 du Code de commerce, lequel dispose que : « Lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur ».

Cette demande s'appuie sur la mise en place le 29 janvier 2026, avec l'investisseur Digital Ventures I, d'un emprunt obligataire d'un montant nominal maximum potentiel de 4 000 000 euros sur 24 mois, par émission de bons d'émission (les « Bons d'Émission ») donnant accès à des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (les « OCEANE »).

Dont la première tranche souscrite le 02 février 2026 d'un montant de 1 500 k€ permet de financer intégralement la dette, qui s'élève à 1 390 k€, cette somme a été versée sur le compte mandataire ad hoc SELARL THEVENOT PARTNERS ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations, lui permettant d'assurer la répartition des sommes entre les créanciers et ainsi pour acheter-louer.fr de sortir de la procédure de sauvegarde.

Pour rappel, par jugement du 11 février 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris avait ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la Société et fixé une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 11 août 2025. Cette période avait été renouvelée jusqu'au 11 février 2026.

Une étape clé dans la transformation du Groupe

La finalisation de cette étape financière majeure permettra à la Société d'aborder l'avenir avec une structure stabilisée, une stratégie clarifiée et une ambition renouvelée.

Avec principalement un déploiement ambitieux de sa stratégie de « Crypto Treasury Company » dédiée à Solana (SOL), via sa filiale détenue à 100 % Sol Treasury Corp, avec l'objectif de créer un levier stratégique et financier innovant.

Mais aussi de renforcer la performance et la rentabilité de ses activités historiques du digital pour l'immobilier et l'habitat, en capitalisant sur ses expertises digitales et data. Dans l'objectif de pouvoir céder, dans les meilleures conditions ses activités historiques.

Le Groupe entrera ainsi dans une nouvelle séquence de développement, avec une dynamique relancée, tournée vers la performance et la création de valeur durable pour ses actionnaires.

Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 10 mars 2026. La société communiquera son contenu à réception.

