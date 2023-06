Acheter-Louer.fr: Assemblée Générale Mixte - Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

PARIS , 1er juin 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe ACHETER-LOUER.FR, spécialiste des solutions de marketing digital et du data dans l'immobilier et l'habitat, informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Mixte se tiendra le vendredi 30 juin 2023 à 9 heures, au 243, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris .

L'avis de réunion valant avis de convocation, comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions présentées à l'Assemblée Générale, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 26 mai 2023, bulletin n°63. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans cet avis.

Ce dernier, ainsi que tous les documents et informations prévus à l'article R.225-83 du Code de commerce, sont tenus à la disposition des actionnaires et consultables sur le site Internet de la société www.Acheter-Louer.fr.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR001400BJ77-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

Thématiques d'annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers

Portail de petites annonces immobilières

Applications mobiles immobilières (acheter-louer.fr – ESTIMATION IMMO)

Podcast immobilier – habitat – Blog immo-habitat – Newsletters immo-habitat

Outils et solutions digitales d'e-marketing, site responsive, applications mobiles

Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat

Campagnes e-mailing, SMS et messages vocaux BtoC et BtoB

Magazine, Site, Newsletters et Podcast EXPRESSION - informations pour les professionnels de l'immobilier

Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition – Habitat

Outils d'Intelligence Artificielle de prédiction des prix de l'immobilier

Vitrine immobilière sur les médias sociaux

Solution de Pige Immobilière

Solutions de ventes aux enchères immobilières en ligne

Allo Mandat : Solution digitale de rentrée de mandat

Metaverse Immobilier : Activation d'agence immobilière virtuelle

TRIDISPHERE.FR : Studio de production en imagerie 3D dans l'immobilier et l'habitat

Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME

Contact: Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00, investisseurs@acheter-louer.fr

Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

Inscription à la liste de diffusion des communiqués : https://www.acheter-louer.fr/abonnement-investisseur Agenda financier : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/agenda-financier





Logo - https://mma.prnewswire.com/media/777840/Acheter_louer_fr_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/fr/communiques-de-presse/acheter-louerfr-assemblee-generale-mixte---modalites-de-mise-a-disposition-des-documents-preparatoires-301839234.html