Acheter-louer.fr Assemblée Générale Mixte du 23 juin 2022

Approbation des comptes de l'exercice 2021

Nouveau regroupement d'actions à raison d'1 action nouvelle pour 5 000 actions anciennes

Réduction du capital de la Société

PARIS , 19 mai 2022 /PRNewswire/ -- Acheter-Louer.fr informe ses actionnaires que son Assemblée générale mixte se tiendra le 23 juin 2022 à 10h30 au 243 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris .

L'avis de réunion, comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions présentées à l'Assemblée Générale, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 18 mai 2022, bulletin n°59 . Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans cet avis ainsi que sur le site Internet www.Acheter-Louer.fr.

Lors de cette Assemblée, il sera notamment proposé aux actionnaires d'approuver les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2021 mais également de se prononcer sur la mise en place d'un nouveau programme de rachat d'actions par la Société qui lui permettra notamment de réaliser des acquisitions de croissance externe par échange de titres.

Les actionnaires seront enfin invités à se prononcer sur la possibilité d'opérer un nouveau regroupement d'actions à raison d'une nouvelle action nouvelle pour 5 000 actions anciennes afin de réduire la volatilité du titre. De même, il sera soumis à l'approbation des actionnaires l'autorisation de procéder à une réduction de capital afin de compenser, comme annoncé lors de la publication des résultats annuels 2021 du Groupe [1] , la perte financière liée au contrat de financement signé avec le fonds WORLD TECH FINANCING LTD [2] .

Les autres documents préparatoires et renseignements relatifs à cette Assemblée sont consultables sur le site Internet du Groupe et tenus à la disposition ou communiqués aux actionnaires dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Les modalités de tenue de l'assemblée générale étant susceptibles d'évoluer en fonction des dispositions légales réglementaires, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'information des investisseurs de la Société : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest , qui comporte les documents prévus à l'article R.225-73-1.

Le groupe Acheter-louer.fr va poursuivre sa stratégie de croissance alliant développement organique et prises de participations ciblées au sein de start-up à fort potentiel dans le domaine des PropTech. Le Groupe confirme son ambition de devenir le leader des solutions digitales et de la Data dans l'Immobilier et l'Habitat.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR00140072P8-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

Thématiques d'annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers

Portail de petites annonces immobilières

Applications mobiles immobilières (acheter-louer.fr – ESTIMATION IMMO)

Podcast immobilier – habitat – Blog immo-habitat – Newsletters immo-habitat

Outils et solutions digitales d'e-marketing, site responsive, applications mobiles

Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat

Campagnes e-mailing, SMS et messages vocaux BtoC et BtoB

Magazine, Site, Newsletters et Podcast EXPRESSION - informations pour les professionnels de l'immobilier

Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition – Habitat

Outils d'Intelligence Artificielle de prédiction des prix de l'immobilier

Vitrine immobilière sur les médias sociaux

Solution de Pige Immobilière

Solutions de ventes aux enchères immobilières en ligne

Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME

