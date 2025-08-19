Acheter-Louer.fr : acquisition de 711 Solana

(AOF) - Sol Treasury Corp, une filiale de la société Acheter-Louer.fr, a annoncé l’acquisition de 711 Solana à un cours de 154,60 euros, pour un montant total de 110 002 euros. L’opération a pu être effectuée grâce à une émission obligataire non dilutive réalisée par Sol Treasury Corp pour un montant maximal de 2 millions d’euros. Avec cette opération, la société détient 14 905 Solana (hors rendement de staking), acquis à un prix moyen de 127,53 euros (soit un coût total de 1 900 767 euros), pour une valorisation d’environ 2 316 229 au 8 août 2025.
