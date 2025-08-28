ACHETER-LOUER.FR : Acheter-louer.fr annonce le nombre d'actions soumises aux opérations de regroupement et les montants des réductions de capital

Paris, le 28 août 2025

À 18 heures

Nombre d'actions de la Société soumises aux opérations de regroupement

Regroupement par voie d'échange de 1 000 actions existantes contre 1 action nouvelle

Début de l'opération de regroupement : 7 août 2025

Prise d'effet du regroupement : 9 septembre 2025

Suspension de la faculté d'exercice ou de conversion des valeurs mobilières donnant accès au capital à compter du 29 août 2025 (inclus) jusqu'au 14 septembre 2025 (inclus)

Réduction de capital non motivée par des pertes par voie de minoration de la valeur nominale

Par communiqué de presse en date du 23 juillet 2025, la Société a annoncé la mise en œuvre d'un regroupement des actions de la Société par attribution d'une (1) action nouvelle d'une valeur nominale de 112 euros pour 10 000 actions anciennes de 0,112 euro de valeur nominale.

Comme indiqué dans le calendrier figurant dans le communique de presse du 23 juillet 2025, la Société informe ses actionnaires qu'aucune augmentation de capital n'est intervenue depuis la publication dudit communiqué de presse.

Par conséquent, le nombre d'actions de la Société à provenir du regroupement reste inchangé et s'élève à 3 327 648.

La Société rappelle également que la suspension des droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital débute à compter du 29 aout 2025 et se terminera le 14 septembre 2025 (inclus).

Comme indiqué dans son communiqué de presse du 23 juillet 2025, le Directoire de la Société a décidé de procéder à une réduction de capital non motivée par des pertes en vue de diminuer la valeur nominale des actions de la Société pour la ramener de 112 € à 6,0774 €.

Sous réserve de la réalisation des opérations de regroupement et de réduction de capital non motivée par des pertes et à l'issue de celles-ci, la Société procèdera à une réduction de capital motivée par des pertes par voie de minoration de la valeur nominale des actions pour la ramener de 6,0774 € à 0,0112 €.

À l'issue de ces opérations, la Société informera ses actionnaires par voie de communiqué de la valeur des opérations de regroupement et des réductions de capital social.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR001400SOY2 - ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions de matchmaking, de média, de data et d'imagerie 2D-3D.

Ainsi qu'une activité de « Crypto Treasury Company » de Solana, via sa filiale détenue à 100% dénommée Sol Treasury Corp. www.soltreasurycorp.com

Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME

Contact Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr

Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

