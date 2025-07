ACHETER-LOUER.FR : Acheter-louer.fr annonce l'acquisition de ses premiers Solana (SOL)

Paris, le 30 juin 2025

À 19 heures

Acheter-louer.fr annonce

l'acquisition de ses premiers Solana (SOL)

Le groupe ACHETER-LOUER.FR, acteur historique des solutions digitales, de data et de média dans l'immobilier et l'habitat, annonce avoir commencé le déploiement de ses premières acquisitions en Solana (SOL), via sa « Crypto Treasury Company » logée dans sa filiale ALFR Opportunity Invest.

La Société confirme avoir fait l'acquisition de 11 885 Solana (SOL) à un cours de 122,03 €, pour un montant de 1 450 394,23 €.

Le lancement de ces premières acquisitions en Solana marque une étape importante dans la stratégie de diversification du Groupe vers les actifs numériques.

L'objectif à court terme sera d'augmenter le nombre de Solana par action au fil du temps, avec une enveloppe d'un montant possible de 150 millions d'euros tout en optimisant les indicateurs de SOL yield (rendement des SOL détenus) et de mNAV(Capitalisation boursière / Valorisation des SOL détenus).

Dans une démarche de transparence et de continuité stratégique, le groupe communiquera de manière régulière au marché de l'avancée de ses acquisitions et de leurs performances.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR001400SOY2 - ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions de matchmaking, de média, de data et d'imagerie 2D-3D.

Ainsi qu'une activité de « Crypto Treasury Company » de Solana, via sa filiale détenue à 100% et dénommée ALFR Opportunity Invest.

Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME

