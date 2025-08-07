Accusations de liens avec la Chine : Donald Trump demande la démission du nouveau patron du fabricant de microprocesseurs Intel

Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 6 août 2025. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / WIN MCNAMEE )

Accusé par le camp républicain d'a voir des liens avec des entreprises chinoises, le nouveau patron de l'entreprise américaine de semi-conducteurs et processeurs Intel devrait démissionner de manière "immédiate",a estimé jeudi 7 août Donald Trump.

"Le directeur général d'Intel fait face à un grave conflit d'intérêts et doit démissionner immédiatement. Il n'y a pas d'autre solution à ce problème", a fustigé le président américain sur sa plateforme Truth Social, alors que Lip-Bu Tan a pris la tête d'Intel mi-mars.

Le sénateur de l'Arkansas (centre) Tom Cotton a adressé mercredi un courrier au président du groupe, Frank Yeary, afin d'exprimer son "inquiétude" concernant d'éventuels liens entre Lip-Bu Tan, qui a pris ses fonctions en mars dernier, et des entreprises qui "ont des liens avec le Parti communiste chinois et l'Armée de libération du peuple".

"Transferts de technologie"

"Monsieur Tan contrôlerait des dizaines d'entreprises chinoises et détient des parts dans des entreprises chinoises de semi-conducteurs et d'industrie avancée", a accusé Tom Cotton dans sa lettre, "au moins huit de ces entreprises auraient des liens avec l'armée chinoise". Le sénateur américain a également souligné que l'ancienne entreprise du patron d'Intel, Cadence Design Systems, avait "plaidé coupable pour avoir vendu illégalement" des produits "à l'Université de l'armée chinoise et avoir transféré sa technologie à une entreprise chinoise sans avoir obtenu de licence".

Américain né en Malaisie, Lip-Bu Tan, 65 ans, a commencé sa carrière dans le nucléaire avant de lancer son propre fonds d'investissement, spécialisé dans le numérique, particulièrement en Asie.

Il a pris la tête du spécialiste des microprocesseurs et semi-conducteurs en mars dernier, alors que l'entreprise, autrefois leader dans le domaine, n'a pas su prendre à temps le virage de l'intelligence artificielle (IA), accusant désormais un retard certains sur ses concurrents tels que Nvidia.

Intel a fini l'année 2024 avec des résultats meilleurs qu'escomptés, mais des perspectives jugées trop faibles par le marché.