Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accrochage entre l'Inde et le Pakistan au Cachemire, 15 morts Reuters • 13/11/2020 à 17:30









SRINAGAR, Inde/MUZAFFARABAD, Pakistan, 13 novembre (Reuters) - A u moins 10 civils et cinq membres des forces de sécurité ont été tués vendredi dans un accrochage frontalier entre l'Inde et le Pakistan, l'un des incidents les plus meurtriers cette année entre les deux voisins, ont dit les autorités des deux pays. D'après des responsables indiens, des échanges de tirs d'obus de mortier en plusieurs points de la Ligne de contrôle, frontière de fait entre les deux pays, ont débuté après la mise en échec par les troupes indiennes d'une tentative d'infiltration pakistanaise dans le Cachemire. L'armée pakistanaise affirme pour sa part dans un communiqué avoir riposté à des tirs non provoqués de son homologue indienne. Les responsables indiens ont signalé six civils, trois militaires et un garde-frontière tués de leur côté. L'armée pakistanaise a fait état de quatre civils et un militaire tués côté pakistanais. L'Inde et le Pakistan revendiquent tous deux l'intégralité de la région montagneuse du Cachemire, dont ils contrôlent chacun une partie, et des accrochages éclatent régulièrement le long de leur frontière de fait. (Fayaz Bukhari et Abu Arqam Naqash, avec Devjyot Ghoshal version française Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.