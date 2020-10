Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AccorInvest travaille sur une restructuration financière, selon Les Echos Reuters • 07/10/2020 à 07:57









ACCORINVEST TRAVAILLE SUR UNE RESTRUCTURATION FINANCIÈRE, SELON LES ECHOS PARIS (Reuters) - AccorInvest, la filiale immobilière du groupe hôtelier Accor, a ouvert une procédure de mandat ad hoc auprès de ses banques pour trouver une voie de sortie à son problème de financement à long terme, rapporte le quotidien Les Echos, évoquant une dette de plus de 4 milliards d'euros. Un prêt garanti par l'Etat (PGE) de 450 millions d'euros est également à l'étude, ajoute le journal économique. Accor, qui détient 30% d'AccorInvest, pourrait participer à une recapitalisation si nécessaire, selon Les Echos. NOTE: Ces informations n'ont pas été vérifiées par Reuters, qui ne garantit pas leur exactitude. (Bureau de Paris)

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris -0.91%